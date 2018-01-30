وزير الخارجية الكويتي يبحث التطورات على الساحة اليمنية مع المخلافي الكويت في 30 يناير /بنا/ التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم الثلاثاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية اليمنية الشقيقة عبدالملك المخلافي .



وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة وناقشا آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية الهادفة الى ايجاد حل سياسي للأزمة في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.



وجدد الشيخ صباح الخالد أثناء اللقاء موقف دولة الكويت الثابت ووقوفها حكومة وشعبا إلى جانب اليمن.



وأكد أن دولة الكويت وعبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2018 و2019 ستواصل مساعيها في دعم اليمن والمساهمة في رفع المعاناة الإنسانية عن

الشعب اليمني والتوصل إلى حل سلمي يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2016.



ونوه المخلافي بدور دولة الكويت خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن .. وإسهاماتها لليمنيين خاصة على الصعيد الإنساني وموقفها الثابت الداعي إلى وقف نزيف الدم ودوامة العنف في اليمن وفقا للمرجعيات الدولية الثلاث.





س.ي



بنا 1348 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/01/30 - 04 : 05 PM