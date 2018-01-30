منظمة التعاون الإسلامي تراقب الأحداث الجارية في عدن وتدعو إلى الاستجابة لنداءات تحالف دعم الشرعية جدة في 30 يناير / بنا / أكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها تراقب عن كثب وببالغ القلق الأحداث الجارية في مدينة عدن اليمنية، داعية جميع الأطراف لوقف الاشتباكات فورًا وإنهاء كافة الأعمال المسلحة.



وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، أن الأمانة العامة للمنظمة تدعو جميع الأطراف إلى الاستجابة لنداءات التهدئة الصادرة من تحالف دعم الشرعية.



وجدد التأكيد على موقف المنظمة الثابت مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ودعم السلطة الشرعية وحل الأزمة من خلال المبادرة الخليجية، وآليات تنفيذها، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.





م.ح.



بنا 1332 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 104 اخر تحديث : 2018/01/30 - 35 : 04 PM