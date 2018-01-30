عقد اللقاء التنسيقي الأول بين الأمانة العامة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الرياض في 30 يناير/ بنا /عقد في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس الاثنين لقاء بين وفد من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية برئاسة الأمين العام للمنظمة الأستاذ عبدالعزيز العقيل وبعض المسؤولين في الأمانة العامة.



وتم خلال اللقاء الذي نظمته وحدة المستشارين استعراض ما تقدمه هذه المنظمة الرائدة في مجال الاستشارات الصناعية الخليجية وتطويرها وتنميتها، إضافة إلى بعض البرامج التي تعمل عليها المنظمة التي تدعم بناء قدرات وسياسات الصناعات الخليجية.



وحضر اللقاء الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية الأستاذ خليفة بن سعيد العبري، والدكتور بندر العضياني مدير وحدة المستشارين والاستاذ عبد الملك آل الشيخ رئيس قطاع الاقتصادية والأستاذ عبدالعزيز التويجري المستشار بمكتب الأمين العام، وعدد من المهتمين في قطاعات الأمانة العامة.



ن.ف/س.ي



بنا 1323 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/01/30 - 26 : 04 PM