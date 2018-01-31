سمو رئيس الوزراء يستقبل سفراء دول مجلس التعاون وينوه بالجهود السعودية في صد الأخطار وافشال المؤامرات المنامة في 30 يناير / بنا / لدى استقبال سموه لسفراء دول مجلس التعاون في المملكة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اننا في دول المجلس أسرة واحدة واقعاً وموقفاً عمادها التعاون والاجتماع على الخير ومحورها المملكة العربية السعودية، وقال سموه "من يريد الخير للسعودية فهو يريد الخير لنا جميعاً، ومن يريد لها الشر فهو يريد الشر لنا جميعا، فأمننا واستقرارنا من أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها".



ونوه سموه بالجهود الكبيرة لمملكة العربية السعودية وتضحياتها الجمة في صد الأخطار وافشال المؤامرات، فلولا هذه الجهود وتلك التضحيات لكانت دول المنطقة في وضع لا يسر أحداً.

وأشار سموه الى أن التجربة أثبتت القدرات الخليجية العسكرية في صد الأخطار ودحر الأعداء، ونتطلع الى لقاءات خليجية أوسع على مختلف مستويات المسؤولية لزيادة القدرة والمنعة الخليجية في صد المؤامرات التي تستهدف دولها وشعوبها.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سفراء دول مجلس التعاون المعتمدين لدى مملكة البحرين يتقدمهم سعادة الشيخ عزام المبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي.

وأكد السفير السعودي على توجيهات بلاده الدائمة بالتواصل المستمر مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لما يمثله سموه من قيمة خليجية وعربية كبيرة لها مكانتها، فيما أكد سفير دولة الكويت الشقيقة أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هو أحد الأعمدة الخليجية وأحد الركائز الهامة لاستقرار دول المجلس، وأن دعوات سموه بلم الشمل وتعزيز التعاون الخليجي لها صداها الطيب على مختلف مستويات المسؤولية الخليجية، بينما أكد سفيري دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة على دور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الرائد في دعم المسيرة الخليجية وتوحيد الصف الخليجي والعربي.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقة الخاصة والوثيقة التي تربط قادة دول مجلس التعاون مع شعوبهم علاقة فريدة وقل نظيرها في باقي الدول، فلا حاجز عندنا بين القائد وشعبه وهذا هو سر الاستقرار الذي ننعم به ولله الحمد على الرغم من أننا وسط منطقة مشتعلة بالصراعات.

وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سفراء دول مجلس التعاون على مواصلة العمل لتقوية العلاقات بين دولهم على المستويات الثنائية والخليجية، مؤكدا سموه أن أنظار العرب كافة لهذا التجمع الخليجي، يعكس الرغبة العربية في الوحدة والتضامن ويجب على الجميع الحفاظ على هذه المسيرة الخليجية والتعاون والتعاضد لتتجاوز أن تحديات تعتريها.

واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع سفراء دول مجلس التعاون جملة من الموضوعات ذات الصلة بتطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث شدد سموه على أهمية تعزيز عرى التعاون والتنسيق لمواجهة الأخطار التي تعتري المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب ومصادره فكرا وتمويلا ودعما.



ن.ف/ع ع



بنا 1254 جمت 30/01/2018













عدد القراءات : 154 اخر تحديث : 2018/01/30 - 15 : 04 PM