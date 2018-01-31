ميرزا يبحث مع شركة كورية التعاون في مجال الطاقة المتجددة والإنارة المنامة في 30 يناير / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً رفيع المستوى من شركة Energy General Trading الكورية، بحضور المهندس عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء والمختصين من وحدة الطاقة المستدامة.



واستمع الوزير إلى شرح عن أنشطة ومشاريع الشركة في مختلف المجالات التكنولوجية وبالأخص مشاريعهم في ترشيد الاستهلاك والإنارة بنظام LED والألواح الشمسية، وكذلك رغبتهم في فتح مجالات للتعاون المشترك مع هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة.

وفي هذا الصدد أشاد الوزير ميرزا بما تقوم به الشركة من مشاريع في مجالات متعددة ، وقال "إننا نرحب بفتح آفاق التعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذه المجالات ودراسة عروضها والعمل على إمكانية التعاون معها بحسب الفرص المتاحة".

وفي ختام اللقاء، تقدم الوفد بجزيل الشكر والتقدير الى الوزير ميرزا والمسئولين على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



ل.ب/ع ع



بنا 1249 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 159 اخر تحديث : 2018/01/30 - 54 : 03 PM