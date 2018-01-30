سمو رئيس الوزراء يتابع صرف العلاوة الدورية السنوية لمستحقيها‎ المنامة في 30 يناير / بنا / اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على مباشرة صرف العلاوة الدورية السنوية لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والمستحقين لها ضمن راتب يناير 2018م والتي استفاد منها ما يزيد عن 34 ألف موظف، وذلك بعد أمر سموه الكريم في يناير 2017 باستمرار صرف هذه العلاوة.



وتأتي هذه المتابعة الكريمة من سموه في سياق ما يحرص عليه سموه بدعم الموظفين وتحفيزهم على العطاء والانجاز بما يعود بالنفع والخير عليهم وعلى الازدهار في وطنهم.



ل.ب/ع ع



بنا 1247 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/01/30 - 51 : 03 PM