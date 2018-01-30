سمو رئيس الوزراء يستعرض مع أفراد العائلة المالكة والمسؤولين‎ الجهود المبذولة للارتقاء بالوضع المعيشي للمواطن المنامة في 30 يناير / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وعددا من المسؤولين في المملكة، حيث استعرض سموه معهم جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي والجهود الحكومية المبذولة للارتقاء بالوضع المعيشي للمواطن من خلال استهداف الارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن وجعلها في المستويات التي تحقق طموحاته وتطلعاته.



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين وطن يحتضن الجميع، وشعبه ودود ومضياف، لذا أصبحت المملكة مقصدا للعيش والسياحة والعمل، وهذا مبعث للفخر والاعتزاز، لافتا سموه الى أن الحكومة شرعت في جملة من المشروعات التي تعزز ذلك وتعظم من العناصر الجاذبة في مملكة البحرين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية.

وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية الاعلاء من قيم التواصل والترابط في المجتمع على صعيد الأفراد والعوائل الكريمة، والاهتمام بانتقال ذلك عبر الأجيال فهذا التواصل هو الباعث الأساسي لتقوية الوحدة الوطنية التي تمثل دوما السياج الذي يحمي الوطن ويصد عنه الأخطار.

ونوه سموه بما يتمتع به المواطن البحريني من حب للبذل وسعي للعطاء جعل البحرين تسطر قصص نجاح في العديد من المجالات وما يزيد من الفخر أن هذه القصص سطر حروفها أبناء الوطن.



ل.ب/ع ع



بنا 1246 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/01/30 - 50 : 03 PM