سمو محافظ المحافظة الجنوبية: نسعى من خلال الحملات الأمنية التوعوية الى تعزيز مبادئ السلامة العامة لدى المخيمين ومرتادي البر المنامة في 30 يناير/بنا/ ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية الاجتماع الأمني، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة الجنوبية بحضور الضباط الأعضاء من الجهات الأمنية المعنية.



وقد رحب سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بالأعضاء مشيداً سموه بما قامت به مديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني من جهود ساهمت في تحقيق الأهداف التوعوية المشتركة للحملة الأمنية مع المحافظة الجنوبية في مناطق البر وتواصلت على إثرها تلك الحملات من جوانب متعددة من حيث المضمون والنوعية حققت خلالها النجاح في الوصول إلى المخيمين ومرتادي البر وتوعويتهم بالاحتياطات والاحترازات الواجب اتباعها لحماية ارواحهم وممتلكاتهم.



ثم انتقل سمو محافظ المحافظة الجنوبية إلى ما تضمنه تقرير الأحوال الأمنية من خلال العرض المرئي المقدم من النقيب إبراهيم الكعبي من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية والذي بين من خلاله اهم القضايا والبلاغات الواردة في نطاق المحافظة وبرز في مقدمة تلك القضايا الحوادث المرورية في البر، حيث كلف سمو الشيخ خليفة بن علي على اثر ذلك كل من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للمرور لعمل دراسة شاملة تتضمن الحلول والاقتراحات للحد من حوادث السرعة في مناطق البر على ان يتم مناقشتها في الاجتماع المقبل.



ودعا سموه المخيمين ومرتادي البر إلى ضرورة الالتزام بمبادئ السلامة العامة واجتناب السرعة خاصة في الطرق البرية إلى جانب الاستجابة والتفاعل والعضة من الحملات الأمنية التوعوية التي تنظمها مختلف الجهات الأمنية المعنية مؤكداً سموه اهتمام وجاهزية الأجهزة الأمنية في خدمة المخيمين ومستخدمي الطريق في تلبية كافة الاحتياطات الوقائية الكفيلة بضمان سلامتهم وحمايتهم دون وقوع ما يعكر الهدف الرئيسي للموسم من استجمام وراحة للمواطنين.



وقد أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة بسير عمل اللجنة الأمنية خاصة من ناحية تنفيذ التوصيات وذلك على إثر تركيب عدد من الكاميرات الأمنية في مدينة الرفاع الشرقي نتيجة لتوصيات الاجتماعات السابقة، مشيراً سموه إلى ان هذه النتائج الايجابية دافع يتطلب من الجميع بذل المزيد من العمل والمتابعة لترجمة مخرجات اللجنة إلى واقع ملموس يشعر به المواطنون ويحقق لهم الامن والسكينة والطمأنينة في مختلف ارجاء المحافظة.

















ل.ب/خ.س



بنا 1224 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/01/30 - 49 : 03 PM