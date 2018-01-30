البحرين تستضيف "برنامجاً تدريبياً في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" الكويت في 30 يناير / بنا / شاركت مملكة البحرين في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط للعام 2017 /2018م، وملتقى صنّاع القرار حول آفاق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وذلك في مقر المعهد بدولة الكويت الشقيقة، بمشاركة 15 عضواً من ممثلي الدول العربية الأعضاء، ومثل المملكة من الاجتماعيين الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم عضو مجلس أمناء المعهد.

وشهد اجتماع مجلس أمناء المعهد استعراض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ورصد التطور الراهن في الأنشطة الخاصة بالتدريب والمشروعات البحثية والاستشارية والملتقيات العلمية والإصدارات، إلى جانب بحث أبرز المشاريع المطروحة خلال الفترة القادمة.

كما شهد الملتقى تنظيم جلستين حواريتين، تم خلال الأولى مناقشة الإصدار الثالث لتقرير التنمية العربية الذي حمل عنوان "السياسات الحديثة للتنويع الاقتصادي: مدخل تصويب المسار التنموي وإرساء الاستدامة في الاقتصادات العربية"، فيما ركزت الثانية على مناقشة المحتوى العام للإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية من خلال محورين رئيسيين هما اقتصاد المعرفة والتنمية العربية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية.

وأكدت الخاطر أهمية هذه الاجتماعات التي تشكل منصة متميزة للتباحث حول سبل تعزيز العمل التنموي المشترك بين الدول العربية، وتطوير إمكانات وقدرات تلك الدول، بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات التنموية، مشيرةً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ برنامج تدريبي تخصصي متقدم بعنوان "تدريب المدربين في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" في مملكة البحرين بالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط وبالتعاون مع معهد البحرين للتدريب، مؤكدةً حرص البحرين على تعزيز أوجه الشراكة والتعاون القائم مع المعهد، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها في مجالات بناء القدرات والكوادر البشرية والتدريب والبحوث التي تنسجم مع توجهات المملكة ورؤيتها التنموية.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1200 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/01/30 - 22 : 03 PM