"جيبك" تقدم رعايتها لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 المنامة في 30 يناير / بنا/ استقبل وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس كمال بن أحمد، رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك" الدكتور عبدالرحمن جواهري، يرافقه عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية والمسؤولين بالشركة في مكتبه بالوزارة وذلك اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري.

وخلال اللقاء قدمت الشركة رعايتها المالية لمعرض البحرين للطيران 2018 والمزمع إقامته خلال الفترة من 14 -16 من شهر نوفمبر القادم.

وتأتي مساهمة الشركة ضمن فئة الرعاية الفضية للمعرض وهو امتداد للدعم الذي اعتادت الشركة تقديمه بصورة مستمرة منذ انطلاق المعرض الذي يعتبر واحداً من معارض الجذب الكبيرة الذي يستقطب آلافاً من المواطنين والزوار من داخل المملكة وخارجها، ويشهد إقبالاً منقطع النظير على كافة المستويات.

وبهذه المناسبة، نقل وزير المواصلات والاتصالات للشركة شكر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران على جهودها في إنجاح المعرض من خلال ما تقدمه من رعاية تساهم في رفع شأن سمعة المملكة الدولية والعالمية، كما توجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات على الحرص الكبير الذي تبديه الشركة لدعم مختلف الفعاليات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني على اختلاف مستوياتها وتنوع خدماتها وهو الدور الاجتماعي الذي ينبغي على كافة الشركات والمؤسسات عدم إغفاله أو التقليل من تأثيره الإيجابي الذي يتركه على المواطنين بشكل عام إيماناً بمبدأ الشراكة المجتمعية التي تُسهم في تعزيز المجتمع البحريني والنهوض به وتنميته على مختلف الأصعدة، منوهاً سعادته باهتمام إدارة الشركة ممثلة برئيسها الدكتور عبدالرحمن جواهري لدعم مثل هذه المعارض الدولية التي تخدم المملكة.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالرحمن جواهري عن أمله في أن يسهم هذا الدعم في المحافظة على المستوى الرفيع لهذا الحدث المرتقب والفريد، وتعزيز الفعاليات النوعية التي يتم تقديمها خلاله بما في ذلك عروض الطيران الممتعة التي ينتظرها زوار المعرض بشغف بالغ، إلى جانب العروض الفنية والشعبية المصاحبة والتي تضفي أجواء احتفالية رائعة على الحدث الذي أصبح اليوم واحداً من أهم الفعاليات الاقتصادية والسياحية التي ينتظرها الجميع، مؤكداً أنه حدث يبرز الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المملكة في مجال استضافة المعارض بكل كفاءة واقتدار.

وأثنى جواهري على الدور المتميز الذي يقوم به رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وسعادة المهندس كمال بن أحمد وكافة أعضاء اللجنة، مشيداً بهذه الجهود الوطنية المخلصة التي تعمل على إظهار الحدث بصورته اللائقة، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون الراقي بين كافة وزارات الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص سعياً لإنجاح هذا المعرض الدولي الهام الذي تشهده المملكة، والذي يتيح فرصاً استثمارية واعدة، معرباً عن أمله بنجاح المعرض القادم متوقعاً بأن يكون له مردود إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني في المملكة.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1158 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/01/30 - 08 : 03 PM