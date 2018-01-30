خلال استقبال وزير التربية لمدير إسيسكو.. الاتفاق على تنظيم ملتقى تربوي حول التحويل الرقمي للمناهج الدراسية المنامة في 30 يناير/بنا/ استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو)، والذي قام بإهداء الوزير درعاً بمناسبة الاحتفاء بالمحرق عاصمةً للثقافة الإسلامية للعام 2018م.

وأشاد الوزير بالتعاون الدائم لمنظمة الإسيسكو مع وزارة التربية والتعليم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم ملتقى تربوي لمسؤولي المناهج ومعدّي المقررات الدراسية حول التحويل الرقمي للمناهج والمقررات المدرسية بالتعاون بين المنظمة والوزارة من خلال المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، نظراً لأهمية التعليم الرقمي ودوره في الارتقاء بالعملية التعليمية في مملكة البحرين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل الوزارة للموارد والخدمات، والدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج.





ن.ع/خ.س



بنا 1158 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/01/30 - 15 : 03 PM