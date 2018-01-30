النائب العام السعودي: التحفظ على 56 شخصاً في قضايا مكافحة الفساد ومبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ريال عربي الرياض في 30 يناير / بنا / أعلن النائب العام عضو اللجنة السعودية العليا لمكافحة الفساد، أن عدد الذين تم استدعاؤهم منذ تاريخ الامر الملكي بإنشاء اللجنة في 4 نوفمبر 2017م بلغ 381 شخصاً، مشيرا الى ان عددا كبيرا منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.

وقال في بيان أوردته وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء انه "تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية".

وأوضح ان النيابة العامة، قررت "الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود، والإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، والتحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام".

كما أوضح النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول "عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".



ع ع



بنا 1150 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 108 اخر تحديث : 2018/01/30 - 01 : 03 PM