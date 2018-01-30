الجيش التركي يواصل قصف عفرين برا وجوا

عفرين في 30 يناير /بنا/ تواصل القوات التركية قصف منطقة عفرين، براً وجواً، في إطار عملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي في الشمال السوري.



واستهدفت المقاتلات التركية اليوم، مواقع على أطراف جبل دارميك، كما استهدفت المدفعيات منطقة عفرين. وبالتوازي مع استمرار قصف المواقع، شهدت المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا، تحركاً عسكرياً كثيفاً.



ويواصل الجيش التركي منذ 20 يناير، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف منطقة عفرين شمال غربي سوريا.







خ.س



بنا 1150 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/01/30 - 00 : 03 PM