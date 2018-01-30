وزير خارجية سلطنة عمان يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين لدى سلطان عمان

المنامة في 30 يناير/بنا/ نقل سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي تحيات معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية إلى أخيه معالي يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة. جاء ذلك خلال تسلم معالي السيد يوسف بن علوي، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين المعين لدى سلطنة عمان.



وقد رحب معالي وزير خارجية سلطنة عمان بسفير مملكة البحرين المعين لدى السلطنة، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التاريخية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، متمنيًا معاليه لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الدبلوماسي الجديد بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.



من جانبه، أعرب سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، مؤكدًا حرصه على تعزيز تلك العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



ن.ف/خ.س



بنا 1146 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/01/30 - 59 : 02 PM