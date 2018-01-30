الأشغال: 18092 مستخدماً للخدمات الإلكترونية خلال 2017

المنامة في 30 يناير/بنا/ أكدت إدارة تقنية المعلومات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن عدد مستخدمي الخدمات الإلكترونية الاثني عشر الخاصة بشؤون الأشغال خلال العام 2017 بلغ 18092 مستخدماً في حين أن عدد المستخدمين خلال الربع الأخير بلغ نحو 4822 مستخدماً، سواء عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.works.gov.bh أو البوابة الوطنية bahrain.bh.



وأشار مدير إدارة تقنية المعلومات بالوزارة هشام يوسف ساتر، أن شهر نوفمبر تصدر القائمة من حيث أعداد المستخدمين وذلك خلال الربع الأخير بواقع 1712 مستخدماً، يليه شهر أكتوبر والذي بلغ عدد مستخدميه نحو 1602 مستخدماً، فيما كان ديسمبر أقل من حيث أعداد المستخدمين خلال الربع الأخير بواقع 1502 مستخدماً، وذلك من خلال الاحصائيات الشهرية التي تعدها إدارة تقنية المعلومات.



وذكر ساتر أن خدمة نتائج فحص العينات تصدرت باقي الخدمات من حيث عدد مستخدميها البالغ 7044 مستخدماً، وتمكن هذه الخدمة من الحصول على نتائج اختبارات مواد البناء بسرعة وسهولة ودقة من مختبرات إدارة هندسة المواد.



وأضاف أن خدمة طلب تحويل حركة المرور جاءت في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة الكترونياً 3509 طلب، ويتم من خلال هذه الخدمة إصدار تراخيص عمل للقيام بأعمال الطرق والتحويلات المرورية لجميع مشاريع البنية التحتية للخدمات العامة من طرق وكهرباء وماء وصرف صحي بعد دراسة خرائط التحويلات المرورية وبرنامج العمل مع الاستشاري المختص وممثل عن الإدارة العامة للمرور وبعد التأكد من استيفاء اشتراطات السلامة اللازمة في مواقع العمل ووجود العلامات المرورية والحواجز المطاطية والإضاءة اللازمة، وتليها خدمة المناقصات الداخلية، حيث بلغ عدد مستخدميها 2595 مستخدماً وتتيح هذه الخدمة للشركات إمكانية بحث وعرض تفاصيل المناقصات الداخلية والحصول أو شراء نسخ من وثائق المناقصات الجديدة.



ودشنت الوزارة خلال العام الماضي خدمة تأهيل المقاولين الالكترونية بشكل متطور والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الأداء الخاص بتنفيذ المشاريع، وتتيح للمقاولين تقديم طلبات جديدة سواء كانت طلبات تأهيل جديدة أو إعادة تأهيل أو تجديد أو ترفيع درجة التأهيل عن طريق الشبكة العنكبوتية.



وأقامت الوزارة ورشتي عمل لعملية التأهيل المسبق لشركات المقاولات الهندسية بهدف تدريب المقاولين على كيفية التعامل مع النظام الإلكتروني المحدث.



وأشار ساتر إلى أن وزارة الأشغال حريصة في مشروعاتها على تطبيق أحدث التكنولوجيا وبأفكار مبتكرة وجديدة لتحسين أداء الخدمات مواكبةً للتطور التكنولوجي لبرنامج الحكومة الالكترونية، مضيفاً أن الزيادة في عدد المستخدمين هو دليل على زيادة الوعي والإدراك بأهمية الحكومة الإلكترونية التي أوجدت أفضل السبل لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سهولة.



وتتمثل خدمات شؤون الأشغال الإلكترونية في خدمات عدة منها شكاوى الصرف الصحي وخدمة طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي وخدمة طلب صيانة الاشارات الضوئية وخدمة التبليغ عن خلل في الطريق، بالإضافة إلى خدمة طلب تصريح الحمولات غير الاعتيادية وخدمة تأهيل المقاولين.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1130 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/01/30 - 32 : 02 PM