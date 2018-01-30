الامارات ومولدوفا توقعان مذكرة تفاهم سياسية واتفاقية تعاون اقتصادي وفني دبي في 30 يناير / بنا / استعرض سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع بافل فيليب رئيس وزراء جمهورية مولدوفا، اليوم الثلاثاء عددا من المسائل والمواضيع المتصلة بـ"آلية تطوير علاقات التعاون بين البلدين ومد جسور جديدة فيما بينهما لاستكشاف الإمكانات المتوفرة لدى كل طرف خاصة ما يتعلق ببناء شراكة تجارية واستثمارية على مستوى القطاعين العام والخاص".

وشهد نائب رئيس دولة الامارات، ورئيس وزراء مولدوفا، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بالمشاورات السياسية بين البلدين واتفاقية تعاون اقتصادي وفني.



ع ع



بنا 1128 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/01/30 - 32 : 02 PM