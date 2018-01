وزير المواصلات والاتصالات يستقبل الامين العام للهيئة الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات الفنارات المنامة في 30 يناير/بنا/ استقبل سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بمكتبه السيد فرانسيس زجريا الامين العام للهيئة الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات الفنارات (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities)، ويرافقه السيد عمر آيركسون عميد الأكاديمية الدولية للهيئة .



خلال الاجتماع رحب الوزير بالضيفين الكريمين وأعرب عن حرص وزارة المواصلات والاتصالات على الاهتمام بالعلامات البحرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين وبالأخص تلك التي تحدد القنوات الرئيسية التي تستخدمها السفن التجارية ، كما اوضح ان شئون الموانئ والملاحة البحرية بالوزارة تولي العلامات البحرية عناية خاصة وذلك لأهميتها للموانئ ولسلامة الملاحة البحرية.

كما تم مناقشه أوجه التعاون مع الهيئة والتطورات في مجال صناعة المساعدات الملاحية .

من جانبه أعرب الامين العام للهيئة الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات الفنارات عن سعادته لزيارة مملكة البحرين ولقاءه الوزير والمسئولين بشئون الموانئ والملاحة البحرية.

وقدم شرحاً موجزاً لدور الهيئة في تطوير المساعدات الملاحية ووضع المعايير والإرشادات الضرورية لضمان سلامة الملاحة البحرية.

حضر الاجتماع الوكيل المساعد لشئون الملاحة البحرية السيد يوسف عيسى بوبشيت ، والوكيل المساعد لشئون الموانئ السيد بدر هود المحمود والقائم بأعمال المدير العام لشركة ميناس السيد مهدي الموسي.



