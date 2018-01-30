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أمير الكويت يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في دبي
2018/01/30 - 21 : 02 PM

الكويت في 30 يناير / بنا / تسلم سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، رسالة خطية من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في القمة العالمية للحكومات المزمع عقدها في إمارة دبي الشهر المقبل.
وقام بتسليم الرسالة سفير دولة الإمارات لدى الكويت رحمه حسين الزعابي، وذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت له في قصر بيان، اليوم الثلاثاء.

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بنا 1032 جمت 30/01/2018


عدد القراءات : 95         اخر تحديث : 2018/01/30 - 21 : 02 PM
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