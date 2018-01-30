السلطات الليبية تنقذ 121 مهاجرا غير شرعي من 10 جنسيات عربية وأفريقية قبالة طرابلس

طرابلس في 29 يناير/بنا/ أنقذت القوات البحرية الليبية اليوم الاثنين 121 مهاجرًا غير شرعي من بينهم 12 امرأة، و14 طفلا، و95 رجلاً قبالة سواحل ليبيا.



وفي هذا السياق قال مكتب الإعلام والثقافة بالقوات البحرية إن "حرس السواحل أنقذ 121 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي شمال شرق طرابلس".



وأضاف المكتب في بيان أنَّ "المهاجرين من 10 جنسيات عربية وأفريقية"، لافتًا إلى أنّ المهاجرين وصلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، وقدمت إليهم المساعدات الإنسانية والطبية وجرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء طريق السكة.



خ.أ



بنا 2113 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/01/30 - 19 : 12 AM