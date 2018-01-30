السعودية تقدم 3.5 مليون دولار لاعادة تأهيل المساكن للاجئين السوريين في لبنان الرياض في 29 يناير/بنا/ وقعت اليوم في الرياض اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقدم بموجبها السعودية مساهمة مالية تبلغ (3.5) مليون دولار لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع إعادة تأهيل المساكن للاجئين السوريين في لبنان .







وستتمكن المفوضية بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية الشريك الاستراتيجي للمفوضية من دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان من خلال إعادة تأهيل مساكن لأكثر من 10,000 أسرة لاجئة.



ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية الإنسانية المتقدمة بين الطرفين، والتي تمثل جانباً مهماً وأساسياً في الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في دعم اللاجئين والنازحين السوريين منذ بداية الأزمة والحرص المستمر على تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية لهم في سوريا والدول المجاورة.



وتعد هذه الاتفاقية استمراراً لمشاريع الصندوق السعودي للتنمية السابقة الموجهة لدعم اللاجئين والنازحين السوريين، إذ بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع الصندوق مع المفوضية نحو 30,7 مليون دولار أمريكي شملت برامج البنى التحتية الخاصة بالمياه والكهرباء فضلاً عن إعادة تأهيل المأوى في كل من الأردن ولبنان وداخل سوريا.







س.ي



بنا 2054 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/01/29 - 59 : 11 PM