سمو ولي العهد يهنئ امير دولة الكويت بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم المنامة في 29 يناير/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لتولي امير دولة الكويت مقاليد الحكم، اعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.







م.ا.ب/م خ



بنا 2037 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/01/29 - 41 : 11 PM