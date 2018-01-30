سمو رئيس الوزراء يهنئ امير دولة الكويت بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم المنامة في 29 يناير/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لتولي امير دولة الكويت مقاليد الحكم، هذا نصها:





حضرة صاحب السمو الاخ الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

امير دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

فإنه ليسرنا ان نبعث الى اخينا العزيز بأخلص التهاني و التبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لتولي سموكم حفظكم الله مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، سائلين المولى العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم وانتم تنعمون بوافر الصحة و السعادة.

كما نود في هذه المناسبة الوطنية الغالية علينا، ان نشيد بدوركم الرائد الكبير في مواصلة الكويت مسيرته التنموية الشامخة، وما ينعم به من خير وتقدم ورخاء وازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة، ولقد كانت ومازالت لحنكة سموكم المعهودة، الفضل في دعم واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، مثمنين عاليا ما تواصلون بذله من جهود مخلصة واسهامات كبيرة في مجال العمل الانساني على المستوى العالمي.

وأنه لسعدنا ان نهنئ الشعب الكويتي الشقيق بقيادتكم الحكيمة، مؤكدين اعتزازنا الكبير بما وصلت اليه علاقات بلدينا وشعبينا الشقيقين من تطور ونماء، وما يربط بيننا من اواصر الاخوة و المحبة و المودة الصادقة، و التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ.

داعين الله عز وجل ان يحفظ سموكم ويرعاكم ويسدد خطاكم، ويسبغ عليكم موفور الصحة وطول العمر لمواصلة دوركم البناء في دولة الكويت الشقيقة في ظل قيادتكم الحكيمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

اخوكم

خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين





م.ا.ب/م خ



بنا 2016 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/01/29 - 20 : 11 PM