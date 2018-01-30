عاهل البلاد المفدى يهنئ امير دولة الكويت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم المنامة في 29 يناير/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لتولي امير دولة الكويت مقاليد الحكم، اعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.







م.ا.ب/م خ



بنا 2014 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/01/29 - 18 : 11 PM