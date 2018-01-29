العجز في موازنة الكويت 2018/2019 يقدر ب 5ر6 مليار دينار

الكويت في 29 يناير /بنا/ اعلن وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف اليوم الاثنين ان العجز المقدر في موازنة 2018/2019 يبلغ 5ر6 مليار دينار كويتي

(نحو 6ر21 مليار دولار ) بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.



وقال الحجرف في مؤتمر صحفي اليوم ان اجمالي الإيرادات المقدر في موازنة 2018/2019 يبلغ 15 مليار دينار (نحو 9ر49 مليار دولار) في حين بلغت تقديرات المصروفات 20 مليار دينار (نحو 6ر66 مليار دولار) على أساس متوسط سعر مقدر ب 50 دولار لبرميل النفط الكويتي.



واشار الى ان العجز المقدر بموازنة 2018/2019 جاء بانخفاض نسبته 18 في المئة مقارنة بالعجز المتوقع في موازنة 2017/2018 الحالية مبينا ان الايرادات النفطية

جاءت على اساس انتاج يومي للنفط الكويتي قدره 8ر2 مليون برميل يوميا على اساس متوسط سعر للبرميل الكويتي قدره 50 دولارا.





س.ي



بنا 1841 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/01/29 - 03 : 10 PM