سمو رئيس الوزراء يقدم التهاني للشيخ عبدالله بن سلمان بزواج نجله‎ المنامة في 29 يناير/ بنا / شرف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفل زواج الشيخ خالد، نجل معالي الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة رئيس المكتب العسكري لصاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك مساء اليوم بمجلس الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة.



وقد قدم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التهاني والتبريكات إلى الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة وإلى نجله الشيخ خالد بهذا الزواج المبارك، متمنياً سموه للشيخ خالد، حياة زوجية ملؤها السعادة والاستقرار.

وقد رفع معالي الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة بتقديم التهاني والمشاركة في زواج نجله، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويرعاه ويديمه ذخرا وسندا لهذا الوطن وشعبه.



م.ا.ب/م خ



بنا 1720 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 126 اخر تحديث : 2018/01/29 - 41 : 08 PM