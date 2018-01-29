اجتماع عربي أممي أوروبي لتبادل الخبرات في مواجهة الأزمات القاهرة في 29 يناير / بنا / يعقد بجامعة الدول العربية غداً الثلاثاء اجتماعاً تشاورياً مع إدارات دعم البعثات الميدانية والشؤون السياسية وعمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وهيئة العمل الخارجي الأوروبي بالإتحاد الأوروبي حول مواجهة الأزمات.



وأوضحت الجامعة، في بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار جهود الجامعة لبناء قدراتها المؤسسية لدعم الدول العربية والتعامل مع الصراعات والنزاعات التي تشهدها المنطقة وذلك في سياق المشروع المشترك بين الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الاستجابة للأزمات.

ويناقش الاجتماع الذي يستمر يومين، الخبرات السابقة للمنظمات الدولية والإقليمية في مجالي الاستجابة للأزمات ونشر البعثات الميدانية.



ع ع



بنا 1631 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/01/29 - 34 : 07 PM