الامانة العامة تشارك في الاجتماع الدولي لتنسيق ترددات الموجات الإذاعية القصيرة كوالالمبور في 29 يناير / بنا / شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي في الاجتماع الدولي لتنسيق ترددات الموجات القصيرة للفترة الإذاعية A18، الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة 22-26 يناير 2018، بمشاركة عدد من دول المجلس و86 مشاركاً يمثلون 49 هيئة إذاعية في العالم.



وخلال الاجتماع تم مناقشة أهمية تنسيق ترددات الموجات الإذاعية القصيرة والمسارعة في إدخال تقنيات الإذاعة الرقمية الحديثة التي تتميز بنقاوة الصوت وتوفير الطاقة الكهربائية، وتحديد الترددات الخاصة بالإغاثة أثناء الكوارث بشكل دائم.

من جانب آخر تم عقد اجتماعين تنسيقيين اجتماع تنسيقي على مستوى وفود الدول العربية تم خلاله التأكيد على أهمية الدورة التدريبية حول منظومة التخطيط، واقتناء أجهزة الإرسال للموجات القصيرة، واجتماع آخر عقد على مستوى وفود دول مجلس التعاون المشاركة حيث تم التأكيد على أهمية الوصول إلى رؤى موحدة بين الدول الأعضاء تخدم مصالح الجهات الهندسية بدول المجلس، والمحافظة على النطاقات الترددية المخصصة للخدمات الإذاعية والتلفزيونية والنطاقات الترددية المساندة.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1614 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/01/29 - 21 : 07 PM