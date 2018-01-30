جلالة الملك المفدى يشرف حفل زواج نجل معالي الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة المنامة في 29 يناير/ بنا / شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حفل زواج الشيخ خالد، نجل معالي الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة رئيس المكتب العسكري لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك مساء اليوم بمجلس الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة.



كما حضر الحفل الأنجال الكرام وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المدعوين.

وقدم جلالة الملك المفدى التهاني والتبريك إلى الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة وإلى نجله الشيخ خالد بهذا الزواج المبارك الميمون، متمنياً جلالته للشيخ خالد، حياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين.

وقد رفع معالي الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله على تهاني جلالته ومشاعره الطيبة النبيلة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1531 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 215 اخر تحديث : 2018/01/29 - 14 : 08 PM