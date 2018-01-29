الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في المعرض الدولي العاشر للاختراعات بدولة الكويت الكويت في 29 يناير/ بنا / برعاية سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب براءات الاختراع في المعرض الدولي العاشر للاختراعات، الذي يقيمه النادي العلمي الكويتي .





واكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ان هذا المعرض يعد ثاني أكبر معرض للاختراعات على مستوى العالم مشيدا بحجم المشاركة الكبيرة من مختلف دول العالم فيه حيث يشارك 130 مخترعا من حول العالم يعرضون 150 اختراعاً.



ورحب طلال جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض الدولي العاشر للاختراعات في الشرق الأوسط، بالمخترعين المشاركين في المعرض الذين يحملون رسالة العلم والابتكار لبلدانهم مؤكدا ان المؤشرات الإيجابية التي انجزها المعرض حققت نمواً بنسبة 30% فيما يتعلق بالدول المشاركة حيث يبلغ عدد الدول المشاركة في المعرض لهذا العام وصل إلى 39 دولة وهذا يعد مؤشرا إيجابيا على تطور المعرض دولياً.



جدير بالذكر أن مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يشارك سنويا في معرض الكويت الدولي العاشر للاختراعات في الشرق الأوسط الذي يعتبر أكبر معرض للاختراعات في الشرق الأوسط وثاني أكبر معرض بعد معرض جنيف على المستوى العالمي.



كما تشارك الأمانة باثنين من المخترعين من كل دول المجلس، وتعرف من خلال تواجدها في المعرض بمكتب براءات الاختراع والخدمات المقدمة للمخترعين ويقدم لهم كافة الدعم عبر الفريق المشارك في المعرض، إضافة الى تقديم المكتب لجائزة سنوية لدعم الابتكار للمخترعين الخليجين في ختام المعرض وقدرها 50 ألف ريال سعودي مقسمة إلى ثلاث جوائز.. الجائزة الأولى 25 ألف ريال، الجائزة الثانية 15 ألف ريال، الجائزة الثالثة 10 آلاف ريال.



وثمن المخترعون من مواطني دول مجلس التعاون المشاركين في المعرض، الدور الريادي الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون وما قدمه مكتب براءات الاختراع من دعم لامحدود وجهود مميزة لهم في مثل هذه المحافل الكبرى.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1520 جمت 29/01/2018





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