انطلاق طائرة مساعدات انسانية اماراتية ماليزية الى لاجئي الروهنغا في بنغلاديش دبي في 29 يناير/بنا/ اقلعت طائرة مساعدات انسانية اماراتية ماليزية في طريقها إلى معسكر كوكس بازار ببنغلاديش موجهة للاجئي الروهنغا في اطار العمل المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا لمساعدتهم .







كما تم افتتاح مستشفى ميدانيا في كوكس بازار امس بعد توفير المعدات الطبية له وسيارات الإسعاف وسيارات الدفع الرباعي والمخيمات المتنقلة إضافة إلى المستلزمات الأخرى.



وقدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية شملت مواد غذائية واحتياجات أساسية لتخفيف معاناة اللاجئين الروهنغا في بنغلاديش عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالإضافة إلى المساعدات الإغاثية المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية للاجئي الروهنجيا في ماليزيا بلغت قيمتها مليون دولار.



وكانت الامارات ارسلت طائرة مساعدات إغاثية عاجلة في شهر أكتوبر الماضي ومساعدات إضافية طارئة تلبي الاحتياجات الأساسية لأكثر من 7 الآف و600 أسرة من اللاجئين.







س.ي



بنا 1513 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 134 اخر تحديث : 2018/01/29 - 21 : 06 PM