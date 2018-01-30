الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض يشارك في منتدى الأعمال البحريني البريطاني المنامة في 29 يناير/ بنا / شارك سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في فعالية منتدى الأعمال البحريني البريطاني في فندق ويستن البحرين سيتي سنتر، وذلك بحضور السيد خالد الزياني رئيس مجلس إدارة المنتدى وسعادة السيد سايمون مارتن السفير البريطاني لدى مملكة البحرين ومجموعة من إعضاء منتدى الاعمال البحريني البريطاني.





وشدد سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال المنتدى على أهمية تعزيز دور مملكة البحرين كوجهة سياحية، مقدماً رؤى وتطورات القطاع التي سهامت على زيادة معدلات الرخاء بالمملكة، مشيراً الى أبرز المشاريع والفعاليات والأنشطة التي تم التحضير لها بغرض تحقيق هذا الهدف.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض على إلتزام الهيئة بتقديم كافة سُبل الدعم لجميع المبادرات الهادفة الى تنمية الإستثمارات المتعلقة بتطوير القطاع السياحي المحلي، وذلك تماشياً مع إستراتيجية هيئة البحرين للسياحة والمعارض الطويلة المدى التي تهدف الى جعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع السياحة والمعارض من خلال المكاتب التمثيلية للهيئة والتي استطاعت ان تتعاون مع اهم وكالات السفر الرائدة في الاسواق المستهدفة.

ويتكون منتدى الأعمال البحريني البريطاني من شبكة رائدة من رجال الأعمال بمملكة البحرين حيث يضم تسع مجموعات تختص بتغطية النفط والغاز والطاقة والضيافة والبناء والخدمات المصرفية والمالية إضافة الى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقانونية، فضلاً عن الفعالية التنظيمية، والمهنيين من الشباب والنساء في مجال الأعمال التجارية، و يتم تقديم طريقة قيّمة للأعضاء والضيوف لتبادل أفكار صناعية محددة ومناقشة القضايا ذات الصلة بقطاع معين بشكل غير رسمي.

وقد تأسس منتدى الأعمال البحريني البريطاني في عام 1995 مع 16 عضواً ليصل اليوم الى 400 عضو حيث يهدف الى تعزيز التجارة والإستثمار بين المملكتين البحرينية والبريطانية بطريقة غير تمييزية ولا سياسية ولا ربحية، وتم الإعتراف بهذا المنتدى على نطاق واسع في كلٍ من البحرين والمملكة المتحدة باعتبارها مجموعة رائدة بقطاع الأعمال النزيه حيث يعمل على خلق والمحافظة على بيئة عمل مواتية.

كما يسعى منتدى الأعمال البحريني البريطاني جاهداً للمساعدة وجذب التجارة والاستثمارات الجديدة لكلا البلدين التي من شأنها أن تفيد وتعزز المصالح الاقتصادية المشتركة للشركات الأعضاء.

وتأتي مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض لمنتدى الأعمال البحريني البريطاني في ظل إستراتيجيتها الهادفة لتطوير وتعزيز القطاع السياحي تحت شعار "بلدنا بلدكم" والتي تساهم في تحقيق الرؤية الإقتصادية للمملكة لعام 2030.





م.ا.ب/م خ



بنا 1507 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 136 اخر تحديث : 2018/01/29 - 16 : 06 PM