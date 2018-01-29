العاهل الاردني يبحث مع الرئيس الفلسطيني تطورات القضية الفلسطينية عمان في 29 يناير/ بنا / أجرى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني هنا اليوم مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين حيال التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس.







وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان المباحثات تناولت الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضرورة دعم المجتمع الدولي لها، خاصة وأن هناك ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة.

ووضع الرئيس الفلسطيني العاهل الاردني في صورة التحركات واللقاءات التي أجراها مع الأطراف الدولية لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والقدس.





م خ



بنا 1505 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/01/29 - 12 : 06 PM