وزير شؤون الإعلام يستقبل وزير الثقافة والاتصال المغربي المنامة في 29 يناير/ بنا / استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بمكتبه اليوم سعادة السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية الشقيقة بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في احتفال اختيار المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2018.



وخلال اللقاء أشاد سعادة وزير شؤون الإعلام بالعلاقات الأخوية التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظهما الله ورعاهما، مؤكداً ترحيب وزارة شؤون الإعلام في تعزيز سبل التعاون والتنسيق الإعلامي بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجال الإعلام المرئي والمسموع وتبادل الأخبار والمعلومات، مؤكداً حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب المغربي في جميع المجالات، ومن بينها قطاع الإعلام.

ومن جانبه، أعرب وزير الثقافة والاتصال المغربي عن شكره وتقديره إلى وزير شؤون الإعلام على حسن استقباله وعلى اهتمامه بتعزيز التعاون الإعلامي، بما يتوافق مع الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين، مشيدًا بما تشهده مملكة البحرين في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى من إنجازات ديمقراطية وتنموية على جميع المستويات.





م.ا.ب/م خ



بنا 1430 جمت 29/01/2018





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