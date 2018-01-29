استمرار تطوير وتنظيم إجراءات العمل المعنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الرياض في 29 يناير / بنا / عقدت "لجنة الشئون العامة التنظيمية" بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح اليوم الأثنين، اجتماعها السابع في مقر الأمانة بمدينة الرياض.

واطلع رئيس اللجنة الأمين المساعد للشئون العسكرية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، على مقترحات أعضاء اللجنة، والتي حرصوا فيها على تقديم ما يتناسب مع التطلعات والرؤية المستقبلية للأمانة العامة، كما تم مناقشة ما تم التوصل إليه في الاجتماعات السابقة، وما تضمنه جدول الأعمال.



وأشاد اللواء الركن أحمد آل علي بالمقترحات والأفكار التي تم طرحها، مبينا بأنه سيتم تطبيقها في المستقبل بما يخدم عمل الأمانة العامة، خاصة وأن هذه اللجنة ضمت عددا من المختصين من كافة قطاعات الأمانة العامة، وتعمل بحرص على تنظيم إجراءات العمل.



يذكر أن اللجنة تشكلت بموجب قرار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بهدف بحث تطوير وتنظيم إجراءات العمل المتعلقة بشئون الأمانة في شتي المجالات.





ع ذ



بنا 1335 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/01/29 - 24 : 06 PM