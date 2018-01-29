أمين عام مجلس التعاون يستقبل مدير عام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الرياض الرياض في 29 يناير / بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم الاثنين 29 يناير 2018م، السيد مايكل هيلير شو مدير عام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الرياض.

وأعرب الأمين العام خلال الاجتماع عن ترحيبه بالسيد مايكل هيلير شو، مهنئا إياه على توليه منصب المدير العام لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الرياض متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته، معبرا عن تقديره للجهود الخيرة التي يقوم به المكتب في مجال الأعمال الانسانية، والمساعي التي يقوم بها لتوفير مساعدات الاغاثة الانسانية للشعب اليمني.



وأكد الأمين العام خلال اللقاء تصميم دول مجلس التعاون دعم ومساعدة الشعب اليمني في محنته والظروف الصعبة التي يعيشها، ومواصلة جهودها لإيصال المساعدات الانسانية الى كل المحافظات اليمنية، منوها بالدعم الاقتصادي والتنموي الذي تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.



تم خلال الاجتماع بحث الجهود التي يبذلها مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في مجال دعم العمل الاغاثي وايصال المساعدات الانسانية الى الدول المحتاجة في المنطقة ، والدور الذي يقوم به لتوفير المساعدات الاغاثية للشعب اليمني الشقيق بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.



كما تم تدارس سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة والمكتب الأممي لتعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال الانساني.



حضر الاجتماع سعادة عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.



ع ع



بنا 1332 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/01/29 - 08 : 05 PM