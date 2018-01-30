مجموعة آل شريف العقارية تتبرع بـ30 ألف دينار لصالح الأيتام المنامة في 29 يناير / بنا / قام السيد خالد آل شريف رئيس مجلس إدارة مجموعة آل شريف العقارية عضو مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بتقديم تبرع بمبلغ وقدره 30 ألف دينار لصالح الأيتام المكفولين من قبل جلالة الملك المفدى في المؤسسة الخيرية الملكية.

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بخالص الشكر والتقدير إلى السيد خالد آل شريف على هذا التبرع السخي والذي سيدخل الفرحة والسرور على قلوب الأيتام حيث سيتم تخصيص هذا التبرع للمشاريع التعليمية والصحية والاجتماعية الخاصة بالأيتام البحرينيين.



وأكد أن هذا الأمر غير مستغرب على السيد خالد آل شريف عضو مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية وما يقوم به من دعم لعمل المؤسسة في العديد من المواقف والمناسبات، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك فيه وفي أمواله وأن يجزيه على هذا التبرع خير الجزاء.



من جانبه أشاد السيد خالد آل شريف بالرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية وما يوليه جلالته من اهتمام ورعاية بالعمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين معرباً عن تقديره وامتنانه للدور البارز الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية في دعم الأعمال الخيرية والانسانية في مختلف مناطق العالم، مثمناً جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء في تقديم العمل الخيري والإنساني لجميع المحتاجين من الشعوب والدول المنكوبة والمتضررة في مختلف الظروف الإنسانية بكل كفاءة واقتدار.



كما أعرب عن تشرفه واعتزازه بالمساهمة في العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية والتي تعود بالخير على مملكة البحرين وشعبها الكريم، مؤكداً سعادته البالغة بهذا العمل الذي سيسعد الأيتام.





ل.ب/ع ع



بنا 1203 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/01/29 - 52 : 04 PM