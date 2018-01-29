سمو محافظ المحافظة الجنوبية يؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع المستدامة المحققة لاحتياجات المواطنين المنامة في 29 يناير / بنا / اجتمع سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، مع المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية وذلك بقاعة الاجتماعات في مبنى المحافظة الجنوبية بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.



ورحب سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في بداية الاجتماع بمدير عام بلدية المنطقة الجنوبية مشيداً بالجهود والتعاون القائم بين المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية لتوحيد اطر العمل المشترك الذي يخدم مواطني واهالي المحافظة الجنوبية، كما تناول سمو محافظ المحافظة الجنوبية خلال الاجتماع عدداً من المواضيع في مقدمتها المشاريع الخدمية التطويرية التي تعمل المحافظة الجنوبية ضمن مبادراتها بالتعاون والشراكة مع البلدية لمتابعة وضع التصورات وبلورتها بالصورة والشكل الذي يحقق الفائدة الخدمية والثقافية الهادفة بمخرجات تنموية مستدامة.



ثم تناقش سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية والمهندس عاصم عبداللطيف حول آلية العمل المشترك لتسمية عدد من الشوارع والمناطق في نطاق المحافظة الجنوبية بمسميات تحفظ المكانة التاريخية والمسميات العربية الاصيلة لها خاصة في مناطق البر نظراً لأهمية هذه المبادرة في ابراز وتعريف المواطنين والزوار بشكل عام لتلك المناطق، كما تطرق سمو محافظ المحافظة الجنوبية خلال الاجتماع إلى موضوع المحلات التجارية وما تشكله من ازعاجات ومضايقات للأهالي في الاحياء السكنية مؤكداً سموه ضرورة وضع التوصيات المشتركة والحلول المقترحة للتنسيق بشكل مباشر مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذا الامر والحد من انتشاره مستقبلاً.



وعرض خلال الاجتماع المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية على سمو محافظ المحافظة الجنوبية آخر مستجدات الاستعدادات التي قامت بها البلدية للمشاركة في الحملة البيئية في مناطق البر مبيناً مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية الأدوار والتجهيزات التي حرصت في تواجدها لتحقيق الهدف المنشود الذي يتطلع إليه سمو محافظ المحافظة الجنوبية من وراء إقامة تلك الحملة والتي ستنظمها البلدية بالتنسيق والتعاون مع المحافظة الجنوبية وعدد من الشركات الخاصة على 3 مراحل تستهدف نظافة مختلف ارجاء البر.



وفي نهاية الاجتماع اتفق سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية والمهندس عاصم عبد اللطيف عبدالله على تشكيل فريق عمل مشترك بين المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية يقوم بمتابعة المشاريع والمبادرات التي تم تناولها في جدول اعمال الاجتماع وضمان سيرها وفق الرؤى والتطلعات التي تسرع وتيره تحقيقها على ارض الواقع.





ل.ب/ع ع



بنا 1139 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/01/29 - 10 : 03 PM