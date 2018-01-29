مدير عام المرور: أكثر من مليون ونصف المليون معاملة العام الماضي رافقتها 514 حملة ومشروعا توعويا المنامة في 29 يناير / بنا / أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة، أنجزت أكثر من مليون ونصف المليون معاملة خلال العام 2017 منها 218 ألفا، إلكترونية عبر التطبيق الخاص بالإدارة العامة للمرور وموقع الحكومة الالكترونية، بعد أن كانت 52 ألفا في العام 2016، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه رغم أن غرفة العمليات، تختص ببلاغات الحوادث المرورية، فقد تلقى الخط الساخن 199 أكثر من 126 ألف مكالمة من الجمهور للإبلاغ عن شكاوى أو اقتراحات أو حوادث مرورية وازدحامات، معظمها تتعلق بالوقوف الخاطئ.



يشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، وفي ضوء مواصلتها تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق السلامة المرورية وخفض نسبة الوفيات في الحوادث المرورية، توجت بالحصول على جائزة أفضل الممارسات الحكومية خلال الملتقى الحكومي 2017.



وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى أن الإدارة، نفذت 514 حملة ومشروعا توعويا، وشاركت في فعاليات جماهيرية لتعزيز الوعي المروري لدى الجمهور بمختلف اللغات، وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع المرورية (45 ألفا) وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، كما تم التركيز على موضوعات محددة في الحملات التوعوية ومنها (Ride Safe) والتي استهدفت سائقي الدراجات النارية، مضيفا أنه تم إطلاق حملة خاصة لتوعية الأطفال وأولياء الأمور والمجتمع بعنوان (طفلي أمانة) وتركزت على تعريف كل هذه الفئات بحقوق الطفل وأمنه على الطريق، ومسؤولية المجتمع تجاه هذه الفئة لتقليل نسبة الحوادث المرورية التي يتعرضون لها.



ووفق مدير عام الإدارة العامة للمرور، فقد حرصت الإدارة على التواصل مع الجمهور وتوعيته بكافة الوسائل الإعلامية كنشر الصور التوعوية، ومقاطع الفيديو التي يجري تنفيذها بشكل خاص لنشرها في الحساب ReThink (أعد النظر) والذي ارتفع متابعوه بشكل كبير ووصل إلى أكثر من 56 ألفا، ويحظى الحساب بنسبة مشاهدة عالية، إذ زاد عن مليونين ونصف المليون مشاهدة سواء للمقاطع أو البث من خلال My Story، بينما بلغ عدد "الإعجاب" على الصور لأكثر من 185 ألفا و744 خلال عام واحد فقط حيث يشكل الحساب حلقة وصل مهمة للبقاء على تواصل مع الجمهور ومواصلة التوعية وتعريف الجمهور بالمشاريع التوعوية الرائدة والتي تم إطلاقها منذ الثمانينيات.



وأشار العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة إلى إطلاق مبادرة مع الجمهور والمختصين لخفض عدد المخالفات، حيث استجابت بعض الشركات ومجموعة من الباحثين لوضع حلول عملية تساهم في ذلك، وبالتالي يتم خفض الحوادث، لافتاً إلى أن الإدارة تواجه تحديا في ظل العدد المتزايد للمركبات، حيث أن مجموع المركبات المسجلة سنة 2017 بلغ 6861507 يضاف لها 11 مليون مركبة، تعبر جسر الملك فهد دخولا وخروجا.



وفيما يتعلق باختبارات رخص السياقة، أوضح أن مدرسة تدريب السياقة قامت بامتحان 115 ألف متدرب خلال 2017 حصل منهم 74 ألفا على رخصة قيادة، بينما حصل 53 على رخصة تعليم سياقة.



وفي السياق ذاته، عاينت الإدارة العامة للمرور من خلال الفحص الفني 457 ألف مركبة للتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات الفنية والتأكد من متانة المركبات حفاظاً على سلامة أصحابها وكافة مستخدمي الطريق من أي أعطاب تؤثر بشكل مباشر على السلامة المرورية، وتم خلال 2017 تسجيل 729 ألف مركبة منها 42 ألفا جديدة تم تسجيلها عن طريق وكالات السيارات.



وفيما يتعلق بتطوير العنصر البشري، أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن عدد المستفيدين من الدورات التدريبية التي تقدمها الإدارة، بلغ نحو 700 موظف بالإضافة إلى 54 ضابطاً، من خلال 16790 ساعة تدريب للضباط والأفراد والمدنيين.



ن.ف/ع ع



بنا 1126 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/01/29 - 30 : 02 PM