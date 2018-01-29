خالد بن عبدالله يشكر جلالة الملك المفدى على ثقته بتعيينه سفيرا في ديوان عام وزارة الخارجية المنامة في 29 يناير / بنا / أعرب الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيينه سفيرا في ديوان عام وزارة الخارجية مؤكدا أن الثقة الملكية الغالية تشكل دافعا لمزيد من العمل والعطاء في سبيل رفعة ونهضة الوطن الغالي، وبذل كافة الجهود التي تساهم في إعلاء شأن مملكة البحرين وإبراز الصورة المشرقة عن مسيرتها المباركة والإنجازات التي حققتها في مختلف المجالات في ظل الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والتي جعلت من البحرين مركزا مهمًا في مختلف الميادين.

وأشار الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة الى أن دعم وثقة جلالة الملك المفدى تدفعه إلى بذل كل الجهد للاضطلاع بهذه المسؤولية الوطنية بما يقتضيه الواجب، وبما يسهم في تحقيق وزارة الخارجية لرسالتها الرامية إلى بناء علاقات تحافظ على مصالح المملكة وتنمية علاقات المملكة الخارجية وحماية مصالح المواطنين تأكيداً لنهج ورؤية جلالة الملك المفدى في الارتقاء بالنهج الدبلوماسي البحريني.



وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة عن تطلعاته وأمنياته بأن يكون عند حسن ظن جلالة الملك المفدى والقيادة الرشيدة في أداء هذه المهمة الوطنية الموكلة إليه على الوجه الاكمل خدمة لمملكة البحرين وشعبها الكريم.



ن.ع/ع ع



بنا 1104 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/01/29 - 08 : 02 PM