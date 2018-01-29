مركز الأميرة الجوهرة ينال اعتمادية جمعية الباثولوجيين الأمريكية المنامة في 29 يناير / بنا / حصل مركز الأميرة الجوهرة الابراهيم لعلوم المورثات التابع لجامعة الخليج العربي على اعتمادية الكلية الأمريكية للباثولوجيين للدورة الثانية على التوالي (College of American Pathologies)، بعد أن خضع المركز لمعاينة مجموعة خبراء من المتخصصين في مجال التشخيص وعلم الوراثة في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان مركز الأميرة الجوهرة قد حصل على اعتمادية الجمعية الامريكية للباثولوجيين أول مرة قبل سنتين من هذا الاعتماد، حيث يجري مفتشو الجمعية زياراتهم الميدانية كل سنيتن للتقييم مراكز المختبرات العالمية وتجديد أو سحب اعتماديتها.



ويعد مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم أول مركز في البحرين يحصل على هذه الاعتمادية التي تعتبر من أهم معايير ضبط وسلامة الجودة في العمل التشخيصي المخبري في العالم.



وبهذه المناسبة هنأ رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي فريق مركز الأميرة الجوهرة الابراهيم على هذا الإنجاز المميز، داعياً لأن يواصل المركز مسيرته المتقدمة في إجراء الأبحاث المتعلقة بعلوم الخارطة الجينية، والسعي للتصدي للأمراض الوراثية المستعصية عبر ابتكار الأدوية والعلاجات الوراثية.



كما دعا الدكتور العوهلي إدارة مركز الجوهرة "للتواصل مع شركائنا في القطاع الحكومي والخاص في داخل وخارج مملكة البحرين لاطلاعهم على هذا الانجاز، وان يكون الاعتماد عاملاً لخدمة مجتمع البحرين العزيز والمجتمع الخليجي، ولتوفير خدمات الفحوصات الطبية على مستوى عال بما يليق بالمواطن الخليجي".



واكد رئيس الجامعة أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الاستراتيجية لإدارة مركز الأميرة الجوهرة والاحترافية والمهنية العالية لموظفي المركز وتظافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.



من جانبه، أوضح مدير عام مركز الأميرة الجوهرة الأستاذ الدكتور معز بخيت أن اعتماد الكلية الأمريكية للباثولوجيين يؤكد ما يتمتع به مركز الأميرة الجوهرة من معايير متقدمة على مستوى الإجراءات، وعلى مستوى النتائج بما يشمل كافة مختبراته المتخصصة في الوراثة الخلوية، والوراثة الجزيئية، والأمراض الاستقلابية.



ن.ع/ع ع



بنا 1041 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/01/29 - 46 : 01 PM