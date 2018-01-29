وكيل وزارة الإسكان يستقبل النائب علي العطيش المنامة في 29 يناير / بنا / استقبل وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بديوان الوزارة، عضو مجلس النواب علي العطيش ممثل سادسة العاصمة، حيث تمَّ خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ومجلس النواب فيما يتعلق بالمشاريع الاسكانية التي تنفذها الوزارة.



وتمَّ خلال اللقاء إطلاع النائب على المشاريع التي تم إنجازها والتي تعالج مشكلة الدائرة، كما تم استعراض آخر المستجدات حول المشاريع الاسكانية التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بالإضافة إلى المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها قريباً، فضلاً عن سياسة الوزارة في تلبية الطَّلباتِ الإسكانية على مستوى المملكة بشكلٍ عام.



وأشاد النائب العطيش بخططِ وزارة الإسكان لتوفير السَّكن الاجتماعي الملائم للمواطنين، مبدياً استعداده التَّام للتعاون مع الوزارة لتنفيذِ تلك الخطط والمشاريع بحسب الجداول الزَّمنية الموضوعة لها.



ح ب/ع ع



بنا 1027 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/01/29 - 31 : 01 PM