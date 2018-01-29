تأسيس شركة البحرين للأسواق الحرة برأسمال 7 ملايين دينار .. وزير المواصلات: إنجاز 60% من مشروع توسعة مطار البحرين واستكماله في 2019 المنامة في 29 يناير/ بنا / كشف وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد أن نسبة الإنجاز في مشروع توسعة مطار البحرين الدولي تتراوح في الوقت الحالي ما بين 55% الى 60%، متوقعا الانتهاء من المشروع مع نهاية الربع الثالث من العام المقبل 2019.



جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش رعاية الوزير لحفل توقيع الاتفاقيات الأساسية بين كل من مجموعة شركات طيران الخليج القابضة وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة وشركة مطار البحرين بهدف تطوير خدمات التسوق الأساسية في السوق الحرة في مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي.



وبموجب الاتفاقية الأولى الموقعة بين شركة طيران الخليج القابضة وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، سيتم تأسيس مشروع مشترك جديد باسم "شركة البحرين للأسواق الحرة"، برأسمال يبلغ 7 ملايين دينار، والتي ستقوم بالاستثمار في مساحة تبلغ حوالي 3300 متر مربع مخصصة للتسوق في كل من صالتي الوصول والمغادرة في مبنى المسافرين الجديد.



أما الاتفاقية الثانية، فقد وقعت بين شركة مطار البحرين وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، وهي اتفاقية امتياز مدتها 15 عاما لشركة البحرين للأسواق الحرة التي تم تأسيسها حديثا.



وأكد وزير المواصلات والاتصالات ان الأمور في مشروع التوسعة تسير على ما يرام وفق الخطة الموضوعة، مع تهيئة مطار متطور من جميع النواحي التكنولوجية واللوجستية والتشغيلية.



وبين وزير المواصلات ان مشروع توسعة مطار البحرين الدولي وفر فرصة كبيرة لمراجعة جميع العقود الحالية المبرمة التي يعود بعضها الى سنوات طويلة مضت، لافتا الى ان الشركة القابضة تملك ما نسبته 45% من شركة الأسواق الحرة الجديدة، فيما تملك شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ما نسبته 55%.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح ان الاتفاقيات الأساسية تمثل بداية مرحلة جديدة في تعريق العلاقة بين شركة مطار البحرين والأسواق الحرة، لافتا الى أهمية الاتفاقيات في تحديد جوانب الخدمات المقدمة للمسافرين في مبنى المطار الجديد.



وبين البنفلاح ان شركة مطار البحرين في طور طرح مجموعة مناقصات تختص بتقديم خدمات الأطعمة والمشروبات وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة الى طرح مناقصة الأسبوع الماضي لتوفير خدمات الصيدلة، كما سيتم طرح مناقصة عيادة المطار خلال شهر فبراير المقبل، علاوة على مناقصة خاصة بمشروع فندق المطار الجديد والذي سيقع ضمن مبنى المسافرين الجديد.



وأوضح البنفلاح ان شركة المطار تستهدف ترسية جميع المناقصات المطروحة لمبنى المطار الجديد قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري 2018، على ان يتم البدء بإنشاءاتها خلال النصف الثاني من هذا العام.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة فاروق المؤيد ان هذا النموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص يتمتع بجميع الخبرات اللازمة لتوفير خدمات سوق حرة ذات مستوى عالمي لمرتادي مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي.



وبين المؤيد ان الخبرة العريقة لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة والتي تمتد على مدار 27 عاما ستضمن مواصلة تقديم تجربة تسوق رفيعة المستوى لكافة المسافرين في المطار.



ن.ع/و.ش



بنا 0944 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/01/29 - 53 : 12 PM