"التربية": خطة استراتيجية للارتقاء بأداء المدارس وتحقيق جودة التعليم المنامة في 29 يناير/بنا/ ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر، مع عدد من مديري الإدارات التعليمية ورؤساء المدارس الأوضاع التعليمية للمدارس وسبل تقديم الدعم لها للارتقاء بأدائها وتحقيق جودة التعليم، وذلك وفق خطة استراتيجية تتضمن إجراءات تتناسب مع خصوصية كل مدرسة.

كما استعرض الاحتياجات المادية والبشرية للمدارس، والخطط التشغيلية للنهوض بالعملية التعليمية، وتم التأكيد على ضرورة متابعة الأداء وتوفير الدعم المطلوب، إلى جانب نشر الممارسات المتميزة بين تلك المدارس وتفعيل برنامج التوأمة بينها، وتزويدها بالتغذية الراجعة من خلال المنتديات وجلسات الحوار التي يتم خلالها تبادل الخبرات في الشأن التعليمي، ومتابعة البرامج المنفذة في المدارس وقياس أثر تطبيقها.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0823 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/01/29 - 33 : 11 AM