سفير البحرين لدى الامارات يتسلم اوراق اعتماد سفيرة الاتحاد السويسري غير المقيمة لدى المملكة المنامة في 29 يناير/ بنا /استقبل سفير البحرين لدى دولة الامارات العربية المتحدة وعميد السلك الدبلوماسي، محمد بن حمد صقر المعاودة مايا تيسافي، حيث تسلم السفير نسخة من أوراق اعتمادها كسفيرة للاتحاد السويسري غير المقيمة لدى المملكة.

وخلال اللقاء رحب السفير المعاودة بالسفيرة تيسافي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية القائمة بين البحرين والاتحاد السويسري وما تشهده تلك العلاقات من تطور ونماء على كافة الأصعدة، مستعرضًا سبل تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبها أكدت سفيرة الاتحاد السويسري حرص بلادها على توطيد وتعزيز علاقات الصداقة مع البحرين، متمنية للمملكة دوام الرفعة والتقدم.



ن.ع/و.ش



بنا 0810 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/01/29 - 22 : 11 AM