الأردن يتسلم 12 طائرة من طراز بلاك هوك (UH-60) من الولايات المتحدة الأمريكية

عمان في 29 يناير/ بنا / تسلم الاردن 12 طائرة من طراز بلاك هوك(UH-60) من الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ان الأمير فيصل بن الحسين حضر نيابة عن العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني حفل استلام الطائرات الجديدة.



ونقلت عن قائد جناح النقل الجوي الاردني العميد جابر العبادي قوله أن المملكة الأردنية تعمل على تعزيز قدراتها من خلال تعاون القوات المسلحة مع الجيش الأمريكي وخصوصاً سلاح الجو الملكي.



ولفت إلى أنه تم تجهيز ثماني طائرات لتكون جاهزة مع قوات رد الفعل السريع، في إطار الجهود المستمرة من أجل حماية وتأمين حدود الاردن.



وصرح القائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان هنري ووستر أن استلام الطائرات سيمكن سلاح الجو الأردني من بناء قدرات جديدة على شكل أسطول من مروحيات بلاك هوك من طراز (UH-60).







م.ح.



بنا 0012 جمت 29/01/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/01/29 - 32 : 03 AM