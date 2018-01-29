وزير الصناعة والتجارة والسياحة متحدثاً رئيسياً في اللقاء الدوري للكابيتال كلوب المنامة في 28 يناير/ بنا / استضاف كابيتال كلوب وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كمتحدث رئيسي في اللقاء الدوري الذي نظمه مساء اليوم الأحد، والذي حضره عدد من أعضاء النادي من كبار رجال الأعمال والمسئولين والمعنيين بقطاع الأعمال في مملكة البحرين، إلى جانب بعض من كبار المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.





حيث تطرق سعادة الوزير إلى التطورات الاقتصادية في مملكة البحرين والمبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى إنجازات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للعام 2017، في قطاعات التجارة، الصناعة والسياحة، كما تطرق سعادته إلى القوانين والتشريعات الجديدة بشأن القطاعات المذكورة، وبعض المؤشرات الاقتصادية للفصل الثالث من عام 2017.

وفي هذا الصدد أكد سعادته استمرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تنفيذ استراتيجيتها المنبثقة عن استراتيجية الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشدداً في هذا السياق على حرص الوزارة على تسهيل كافة إجراءاتها ذات الصلة بجذب وتوطين الاستثمارات الإقليمية والعالمية.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1909 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 116 اخر تحديث : 2018/01/28 - 15 : 10 PM