قائد عسكري يمني : معركة تحرير تعز تسير وفق خطط مدروسة تعز في 28 يناير / بنا / قال قائد اللواء 17مشاة العميد الركن عبدالرحمن الشمساني إن الجيش الوطني عازم على دحر مليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة تعز، وفق خطط مدروسة ومنظمة".





واضاف العميد الشمساني في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية " سبأ " أن قوات الجيش الوطني حققت نجاحات كبيرة خلال الثلاث الأيام الماضية و سيطرت على مواقع استراتيجية، مبشراً أبناء محافظة تعز بأن النصر قريب جدا".

وعبر قائد اللواء17مشاه عن شكره للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما تبذله من جهود في دعم قوات الجيش الوطني. كما عبر عن شكره لصقور الجو ولقيادة التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن على مساندتهم لقوات الجيش الوطني خلال المعارك التي تشهدها مختلف جبهات محافظة تعز.





ع ذ



بنا 1721 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/01/28 - 26 : 08 PM