عاهل البلاد المفدى يشيد بعمق العلاقات المشتركة وروابط الصداقة الوطيدة التي تجمع البحرين و روسيا الاتحادية المنامة في 28 يناير/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم الرسام الروسي أليكسندر شيلوف الذي تشرف بإهداء جلالة الملك عملاً فنياً مميزاً.



وأعرب العاهل المفدى عن شكره للفنان الروسي على هذا الإهداء، مشيداً بما يتمتع به من مهارة وكفاءة وما يقدمه من أعمال فنية راقية ومتميزة.

ونوه جلالته بعمق العلاقات المشتركة وروابط الصداقة الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية، معرباً عن اعتزازه بما وصل إليه التعاون الثنائي بينهما من مستوى متقدم لاسيما في مجالات الثقافة والفنون، متمنياً جلالته للرسام الروسي أليكسندر شيلوف دوام التوفيق والنجاح.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1702 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/01/28 - 12 : 09 PM