عاهل البلاد المفدى يشيد بالدور المهم الذي يضطلع به مهرجان الجنادرية في الحفاظ على التراث العربي السعودي الأصيل المنامة في 28 يناير/ بنا / تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله تتضمن دعوة جلالته لحضور سباق الهجن السنوي الكبير والذي يقام في إطار المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنوياً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في منطقة الجنادرية.



وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له في قصر الصخير هذا اليوم.

وخلال اللقاء، أعرب صاحب الجلالة عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على هذه الدعوة الكريمة والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه هذه العلاقات التاريخية في المجالات كافة بما يعود بالخير والمنفعة على المملكتين وشعبيهما الشقيقين.

كما أشاد جلالة الملك المفدى بالدور المهم الذي يضطلع به مهرجان الجنادرية منذ انطلاقته في الحفاظ على التراث العربي السعودي الأصيل وما يشهده من حضور كبير يشمل العديد من المفكرين والباحثين والمهتمين بالتراث والثقافة.

ونوه جلالته بالنجاح المتواصل الذي تحققه فعاليات وأنشطة المهرجان الثقافية والأدبية والتراثية والفنية المتنوعة والتي تجسد عراقة وأصالة الموروث الشعبي السعودي، معرباً عن تمنياته بدوام التوفيق والنجاح لجميع القائمين على هذا المهرجان لما يعكسه من صورة مشرفة للحركة الثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1658 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/01/28 - 13 : 09 PM