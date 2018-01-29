سمو رئيس الوزراء يتلقى رسالة شكر من وزير الداخلية السعودي‎ المنامة في 28 يناير/ بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رسالة شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيها عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما وجده خلال زيارته لمملكة البحرين مؤخرا من سموه من دعم واسناد لكل ما يرتقي بالتعاون الامني بين البلدين.



وأشاد وزير الداخلية السعودي بما أبداه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من حرص على الارتقاء بآفاق التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة الى الآفاق التي تعكس بصورة جلية ما يربط بين البلدين من علاقات راسخة لها واقعها وطبيعتها الخاصة، مشيرا إلى ما أكد عليه سموه خلال اللقاء بأهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين في ظل التحديات سيحظى بكافة أوجه الاهتمام والعناية، ليجد طريقه إلى التنفيذ بما يخدم مصالح البلدين المشتركة، ويحقق لهما مزيدا من الأمن والاستقرار.



ووصف وزير الداخلية السعودي اللقاء بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأنه لقاء مثمرٌ وفرصة للنهل مما يتمتع به سموه من خبرة وحنكة وادراك بحقيقة الأوضاع والتحديات ونظرة ثاقبة للحلول المثلى لهذه التحديات، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ويديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والاستقرار.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1655 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 129 اخر تحديث : 2018/01/28 - 58 : 07 PM